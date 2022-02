Hochschule Wismar : Kinder können an der Universität mehr über Klimawandel lernen

Interessierten Kindern wird einfach vermittelt, was Klima eigentlich ist, welche Klimazonen es gibt und was konkret für den Klimaschutz getan werden kann.

Wismar | Mit acht Jahren schon in die Universität gehen. An der Hochschule Wismar ist das im Rahmen der Kinderuni regelmäßig möglich. Und am 25. Februar findet in diesem Rahmen bereits die nächste Vorlesung für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren statt. Unter dem Motto „Ohne Eis kein Eisbär?“ soll Wissen zum Thema Klimawandel einfach vermittelt werden. ...

