Kirch Grambow : Restaurierte Orgel erklingt bald wieder

Das Instrument soll ab Karfreitag wieder im Gotteshaus in Kirch Grambow erklingen. Es hat nun sechs Register.

Kirch Grambow | Eine gute Nachricht für alle Musikfreunde: Nach einer umfangreichen Restaurierung soll die Orgel im mehr als 750 Jahre alten Gotteshaus in Kirch Grambow wieder erklingen: am Karfreitag und danach am Ostermontag. Die Gottesdienste beginnen jeweils um 10 Uhr. „Kirch Grambow ist eine sehr musikalische Gemeinde. Es gibt viele Leute, die sehr gerne und sch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.