Der etwas andere Gottesdienst : Kirchgemeinde Rehna lädt zur kleinen Pilgerwanderung ein

Einen etwas anderen Gottesdienst als sonst wird es am Sonntag, 19. September, geben. Dann startet von Rehna aus eine kleine Pilgerwanderung von Kirche zur Kirche. Ziel wird das Gotteshaus in Kirch-Grambow sein.

Rehna | Zum zweiten Mal in diesem Jahr wird es eine kleine Pilgerwanderung von Rehna nach Kirch-Grambow geben. Start ist am Sonntag, 19. September, um 10 Uhr am Gotteshaus der Klosterstadt. Das kündigte Pastor Andreas Ortlieb an. Von Rehna aus werden die Teilnehmer dieses Pilgergottesdienstes nach Brützkow und zum Klingenberg wandern. Anschließend führt si...

