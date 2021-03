Nordwestmecklenburg : Kleines Dorf setzt auf Luca-App in Corona-Zeiten

Rostock hat sie, Schwerin auch. Nun setzt auch Thandorf als erste Gemeinde im Amtsbereich Rehna auf die Luca-App.

Thandorf | Ein kleines Dorf prescht voran. Als erste Gemeinde im Amtsbereich Rehna wird Thandorf ab sofort die so genannte Luca-App nutzen. Damit will sie ein Plus an Sicherheit für ihre Einwohner und Gäste in Zeiten der Corona-Pandemie schaffen. „Wir wollen damit erreichen, dass jeder für sich eine Kontakt-Historie hat und auf seinem Handy sehen kann, wo er ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.