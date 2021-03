Wismar : Knapp 280 Asylbewerber werden auf Corona getestet

Bei drei Personen in der Wismarer Haffburg wurde das Covid-19-Virus bereits festgestellt

Wismar | Nach dem Massentest in zwei Studentenwohnheimen werden am Donnerstag knapp 280 Personen in einer Wismarer Asylbewerberunterkunft auf Corona getestet. Am Dienstag war bekannt geworden, dass sich in der Haffburg zwei Asylbewerber sowie der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes mit dem Virus infiziert hatten. Viele Kontakte außerhalb der Einrichtung ...

