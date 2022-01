Nordwestmecklenburg : Kreisverwaltung verschärft Zugangsregeln für Besucher

Reaktion auf die besorgniserregende Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus. So sieht es in den Ämtern in Gadebusch, Rehna und Lützow aus.

Rehna/Gadebusch | Aufgrund der immer bedrohlicher werdenden Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus hat die Kreisverwaltung Nordwestmecklenburg die Einschränkungen weiter verschärft. Neben internen Umstrukturierungen und verschärften Hygienemaßnahmen gibt es dadurch auch eine Veränderung für Bürger, die Dienstgebäude der Kreisverwaltung aufsuchen wollen. Zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.