Nordwestmecklenburg : Kreisverwaltung am 7. Juni telefonisch nur eingeschränkt erreichbar

Grund sind Arbeiten an den IT- und Telefonsystemen. Auch das Bürgertelefon kann davon betroffen sein.

Wismar/Grevesmühlen | Am Montag, 7. Juni, finden zwischen 8 und 12 Uhr Arbeiten an den IT- und Telefonsystemen der Kreisverwaltung von Nordwestmecklenburg statt. Deshalb kann es in dieser Zeit zu Einschränkungen bei der Erreichbarkeit des Bürgerbüros oder anderer Bereiche der Kreisverwaltung kommen. Auch das Bürgertelefon kann kurzzeitig von diesen Einschränkungen betroffe...

