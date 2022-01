Nach SVZ-Bericht : Kreiswehrführer bläst Kreisjugendtag mit 145 Delegierten ab

Trotz einer hohen Corona-Infektionsinzidenz sollte ein Jugendfeuerwehr-Treffen mit 145 Delegierten in Neukloster stattfinden. Nachdem unsere Zeitung darüber berichtete, schaltete sich auch Landrat Tino Schomann ein.

Gadebusch/Neukloster | Eine Woche vor dem geplanten Kreisjugendtag der jungen Brandschützer aus dem gesamten Landkreis in Neukloster ist die Veranstaltung abgesagt worden. Sie soll nun ebenso wie die Mitgliederversammlung der aktiven Kameraden im Spätsommer stattfinden. Das kündigte Kreiswehrführer Heinz Hinzmann am Freitag an. 145 Delegierte aus dem gesamten Landkreis w...

