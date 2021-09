Gadebusch : Krembzer Autorin Rebekka Jost liest in der Stadtbibliothek

Freunde der regionalen Literatur können sich freuen. Die Schriftstellerin stellt zwei Werke bei einer Café-Lesung vor.

Gadebusch | Literaturfans können am Mittwoch, 22. September, in zwei Romane der Krembzer Autorin Rebekka Jost eintauchen. Sie wird um 15 Uhr in der Gadebuscher Stadtbibliothek zu Gast sein und ihre beiden Werke „Das Versteck im roten Haus“ sowie „Ein tiefes Vergessen liegt auch über ihren Gräbern“ vorstellen. Nach Angaben von Bibliotheksleiterin Martina Torner...

