Kreuzfahrtschiff MS Amadea : ZDF-Traumschiff wird in Wismar erwartet

Siebentägige Tour führt das Kreuzfahrtschiff MS Amadea am Sonnabend in die Welterbestadt

Wismar | Kleiner Lichtblick am trüben Corona-Himmel: Das ZDF-Traumschiff MS Amadea wird am ersten Advents-Wochenende in Wismar erwartet. Das unter der Flagge der Bahamas fahrende Kreuzfahrtschiff soll am Sonnabend um 17 Uhr am Liegeplatz 17, dem sogenannten Kreuzfahrer-Pier, festmachen. Die knapp 193 Meter lange Amadea kommt aus dem benachbarten Travemünde und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.