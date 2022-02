Kritische Infrastruktur in NWM : Mit Schichtsystemen und täglichen Corona-Tests durch Omikron-Welle

Sie sorgen für Sicherheit, Energie und stellen die Versorgung mit Trinkwasser sicher. Damit dies so bleibt, haben Polizei, Feuerwehren und Versorgungsunternehmen Vorkehrungen getroffen.

Holdorf | Die Furcht vor einem massenhaftem Personalausfall war groß. Doch Versorgungsunternehmen, Feuerwehren und Polizei in Nordwestmecklenburg haben sich offenbar gut auf die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie eingestellt und sind auch weiterhin handlungsfähig. So habe es beim Zweckverband Radegast, der rund 26.000 Einwohner sowie Gewerbe- und Landwirts...

