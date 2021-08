„Kunst offen“ : Anke Ortlieb liest in Rehna aus ihren Kinderbüchern

Gemeinsam mit Jorinde Ortlieb zeigt sie auch Illustrationen, Plakate und Malerei.

Rehna | Die Corona-Pandemie hat in diesem Jahr zu Pfingsten kein „Kunst offen“-Wochenende zugelassen. Doch dafür wird es vom 21. August bis zum 12. September „Kunst offen“-Wochen geben. Gelbe Schirme weisen den Weg zu den einzelnen Veranstaltungen. In Rehna lädt zum Beispiel die Kinderbuchautorin und Illustratorin Anke Ortlieb am 21. und 22. August j...

