Kultur on Air : Kunst und Kultur auf dem Eschenhof in Groß Rünz

Raus aufs Dorf: Der Eschenhof in Groß Rünz ist einer von 23 Orten des Kultursommers. Dort wird es in diesem Monat Workshops, einen Gesangskurs sowie eine Lesung mit dem Buchautor Steffen Dobbert geben.

Groß Rünz | Bei der Veranstaltungsreihe „Kultur on Air“ wird in diesem Sommer auch der Eschenhof in Groß Rünz dabei sein. So bietet der dortige Verein Gemeinsam Gärtnern mindestens fünf Veranstaltungen in diesem Monat an. Das Angebot reicht von Kunstworkshops über eine Lesung bis zur Tanzmeditation. Auftakt mit Zeichenworkshop Den Auftakt auf dem Eschenhof ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.