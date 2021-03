Nordwestmecklenburg : Kunstflieger sorgen für Aufsehen

Sie waren nicht zu übersehen und auch nicht zu überhören: Kunstflieger mit ihren einmotorigen Maschinen.

Gadebusch | Was fliegt denn da? Mehrere Flugzeuge sorgten am Himmel über Gadebusch für Aufsehen. In luftiger Höhe hatten die Flieger am Mittwoch kleine Kunststücke wie Loopings vollführt, bevor die einmotorigen Maschinen wieder in Richtung Schleswig-Holstein flogen. Bereits am Dienstag waren mehrere Flugzeuge im Bereich Rehna gesichtet worden. Auch dort gaben ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.