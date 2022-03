Landkreis Nordwestmecklenburg : Mobile Impfeinsätze enden

Nur noch einmal kommt das mobile Impfteam nach Schönberg, Gadebusch und Neukloster. Der Landkreis Nordwestmecklenburg beendet damit seine mobilen Impfeinsätze. Diese Arztpraxen übernehmen das Impfen.

Gadebusch | Am 18. März wird der Landkreis Nordwestmecklenburg seine regelmäßigen mobilen Impfangebote in den Landkreisen einstellen. Laut einer Mitteilung aus dem Landratsamt finden die letzten mobilen Impftermine an folgenden Tagen und Orten statt: 14. März 14 bis 18 Uhr in Schönberg, Palmberghalle, Rudolf-Hartmann-Str. 2a 16. März 14 bis 18 Uhr in Gade...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.