Nordwestmecklenburg : Landkreis verkürzt Impf-Sonnabende

Die Impfzeiten am Sonnabend werden auf die Vormittagszeiten verkürzt.

Nordwestmecklenburg | Nachdem der Impfstützpunkt sein Impfangebot ohne Terminanmeldung an den Wochentagen wieder stark ausgeweitet hat, werden die Impfzeiten am Sonnabend nun – nach Prüfung der Auslastung - auf die Vormittagszeiten eingeschränkt. Das verkündete der Landkreis Nordwestmecklenburg. Zukünftig werden also reguläre Impfungen ab 12 Jahren an Samstagen nur in d...

