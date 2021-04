Nordwestmecklenburg : Landratswahl am 25. April trotz harten Lockdowns

Obwohl Ministerpräsidentin Manuela Schwesig einen harten Lockdown für MV ankündigte, sollen Wahllokale öffnen.

Gadebusch | Während MV vom kommenden Montag an in einen harten Lockdown mit Schließung von Kitas, Schulen und Geschäften geht, sollen in Nordwestmecklenburg am 25. April die Wahllokale für die Landratswahl öffnen. „Am Wahltag als Präsenzwahl wird festgehalten. Die geltende Rechtslage sieht keine anderweitige Möglichkeit vor“, teilte Kreis-Pressesprecher Cristoph ...

