Interview : Landtagspräsidentin hilft in Not geratenem MC Rehna

Rettung für den MC Rehna. Er war durch Umweltauflagen in Not geraten und hätte diese ohne finanzielle Hilfe nicht stemmen können. Nun gibt es eine Unterstützung aus dem Strategiefonds, kündigt Birgit Hesse an.

Rehna | Der durch Umweltauflagen in Bedrängnis geratene MC Rehna erhält Hilfe durch das Land. So bekommt der Traditionsverein einen finanziellen Zuschuss in sechsstelliger Höhe aus dem Strategiefonds des Landes MV. Damit solle der Verein gerettet werden, sagt Landtagspräsidentin Birgit Hesse im Interview mit Redakteur Michael Schmidt. Für den MC Rehna ist es ...

