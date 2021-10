Groß Molzahn : Kinderbürgermeisterin lud zum Laternenbasteln ein

Der Grund dahinter ist der kommende Laternenumzug am 30. Oktober, der dieses Jahr wieder in Begleitung eines Märchens stattfinden soll. Ganz wie in Zeiten vor der Corona-Pandemie.

Groß Molzahn | In der Gemeinde Groß Molzahn fanden sich am Sonntag mehrere Kinder zum Laternenbasteln zusammen. Eingeladen wurde von der örtlichen Kinderbürgermeisterin, initiiert wurde die Aktion durch den Kinder und Jugendrat (KJR). Auch interessant: Förderkreis übergibt Zepter an jüngere Dorfgemeinschaft Grund für das Zusammenkommen war der anstehende Later...

