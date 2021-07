Im geschleiften Dorf Lankow : Gedenk- und Lernpfad soll an die Folgen des Grenzausbaus erinnern

Am 7. August gibt es eine Veranstaltung zum geschleiften Dorf Lankow. Zeitzeugen sprechen in Dechow über die Zwangsaussiedlungen. Am Nachmittag folgt ein Treffen am Gedenkstein in Lankow.

Schlagsdorf/Lankow | Vor 60 Jahren hatte die DDR-Führung die Grenze zu Westberlin und Westdeutschland abriegeln lassen. In Berlin begann der Bau der Mauer und an der innerdeutschen Grenze der Aufbau eines tödlichen Sperrensystems. Die Kontrolle der Migration zwischen Ost und West sollte die Diktatur in der DDR sichern und forderte sie zugleich heraus. Die Folgen für die B...

