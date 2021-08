SVZ-Luftbildkalender : Lindenallee führt zum Schloss Bothmer

Daniel Förster und Torsten Arnold kümmern sich um das etwa sieben Hektar große Areal an der barocken Backsteinanlage in Klütz.

Klütz | Seit knapp 300 Jahren bilden sie die Kulisse für einen pittoresken, 270 Meter langen Hohlweg, der zum Haupthaus von Schloss Bothmer führt: 70 knorrige Linden säumen die berühmte Festonallee. „Vielleicht liegt es an der unaufgeregten mecklen­burgischen Umgebung, dass sich diese Bäume, die als die entspanntesten des Landes gelten, so lange so gut entwic...

