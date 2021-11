Niederdeutsche Bühne Wismar : Ein Leben fürs Theater: Lisa Kuß will die 100 voll machen

Das Sofa voller plattdeutscher Bücher, den Kopf voller dramaturgischer Ideen und den Tag voller Termine: Die 83-Jährige ist das Gesicht der Niederdeutschen Bühne Wismar und wurde nun mit dem Erhard-Bräunig-Preis geehrt.

Wismar | In drei Jahren feiert die Niederdeutsche Bühne Wismar 100-jähriges Bestehen. „Die will ich eigentlich noch voll machen, die will ich noch erleben“, sagt Lisa Kuß und lacht leise. Dabei spricht sie schon seit einem Vierteljahrhundert davon, aufzuhören. Aufzuhören als künstlerische Leiterin, als Schauspielerin, als Dramaturgin und Regisseurin. Lesen ...

