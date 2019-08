Manufaktur in Wismar : Barsch im Ohr: Wie Fischhaut zu Schmuck wird

Nein, Leder aus Fischhaut stinkt nicht. Es riecht wie Leder von Rind oder Schwein. Deutsche Manufakturen haben das weiche Material mit dem Hauch von Exklusivität entdeckt.

von Iris Leithold

01. August 2019, 12:00 Uhr

Für die Lebensmittelindustrie sind sie Abfall, in einer Manufaktur in Wismar werden sie zu edlen Schmuckstücken: Fischhäute. Mit pflanzlichen Mitteln zu weichem Leder gegerbt, setzt Designerin Ramona Stelzer sie als Highlight auf Ohrstecker, Ringe, Ketten, Krawattennadeln oder Manschettenknöpfe.

Stelzer ist nicht allein

Eine Reihe von Unternehmen in Deutschland hat das exklusiv anmutende Material entdeckt. Es gibt Hersteller von Taschen, Geldbörsen, Gürteln und sogar Schuhen. In Hamburg entwirft Alina Schürfeld Lachsleder-Schuhe. Ihr ist Nachhaltigkeit wichtig. "Unsere Lachshäute kommen aus einer bio-zertifizierten Lachsfarm in Irland, die Tiefkühlware herstellt", sagt sie. Die Häute blieben dabei übrig. In Stuttgart werden in einer Manufaktur Handtaschen gefertigt und auch in Leipzig gibt es ein auf Fischleder-Accessoires spezialisiertes Label.

Fischleder ist eine Randerscheinung im weltweiten Ledermarkt, wie Jörg Rausch vom Internetportal leder-info sagt. Weniger als ein Prozent der weltweiten Produktion entfalle auf exotische Leder, zu denen die Fischleder gehörten. Einen Grund sieht er in den naturgemäß kleinen Abmessungen der Fischlederstücke, was die Verarbeitung im großen Stil schwierig mache. Ein großes Stück Leder vom Rind eigne sich besser für Möbel oder Autositze und auch für die Massenproduktion in der Schuhindustrie.

Material überrascht mit Vielfalt

Beliebt ist bei Stelzers Kunden zum Beispiel rot oder blau gefärbtes Leder vom Rochen, dessen glatte Oberfläche zahllose kleine Kreise, die "Perlen", beleben. Lachsleder schimmert silbern, Leder vom Aal ist extrem dünn, Barschleder gibt es auch in einer Wildleder-Variante. Es gibt außerdem Leder vom Papageienfisch, von der Scholle, vom Stör.

Jens Büttner/dpa

Einen Teil ihres Materials bezieht Designerin Stelzer von einem in Bayern lebenden Nachfahren des sibirischen Volkes der Nanai. Anatol Donkan hat das pflanzliche Gerbverfahren seiner Vorfahren weiterentwickelt, die aus Fischleder einst Kleidung, Schuhe, Segel und Zelte machten - weil es so strapazierfähig ist. Er verwendet zum Gerben hauptsächlich Kastanienbaumrinde, Mimosenbaumrinde und Taranüsse. "Für mich ist die Beschäftigung mit Fischleder ein Wiederbelebungsprogramm", sagt er mit Blick auf die Kultur der Nanai.

Das Interesse ist groß

An dem Bord im Laden der Schmuckdesignerin Stelzer, an dem die exotisch gemusterten Fischlederstücke hängen, kommt kein Kunde vorbei. Nach dem Befühlen führen sie das Leder verstohlen zur Nase, schnuppern und sind gleichermaßen überrascht wie beruhigt. Es riecht nicht nach Fisch, sondern wie herkömmliches Leder von Rind oder Schwein.

Jens Büttner/dpa

Stelzer hat in Wismar an der Ostsee Schmuck- und Produktdesign studiert und stieß bei einer Projektarbeit auf Fischleder. "Es hat mich begeistert", sagt sie. Als sie sich selbstständig machte, entschied sie sich, das regionaltypische Material in ihren Schmuck zu integrieren. Mit Erfolg: Das Interview an einem trüben Tag Ende Juli zieht sich in die Länge, weil immer wieder Kunden kommen und Ohrstecker oder eine Kette kaufen. Meist sind es Urlauber, die eine ganz besondere Erinnerung an ihre Ferien im Norden erstehen.