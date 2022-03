Naturschutz in NWM : Klappertopf soll für mehr Artenvielfalt am Mechower See sorgen

Ein neues Projekt im Biosphärenreservat Schaalsee soll Straßennebenflächen ökologisch aufwerten.

Biosphärenreservat Schaalsee | Am Mechower See im Biosphärenreservat Schaalsee ist ein neues Biodiversitätsprojekt gestartet. In Zusammenarbeit mit dem Straßenbauamt Schwerin, dem Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe, dem vom WWF koordinierten Insektenschutzprojekt BROMMI und dem Lämmerhof Panten wurde Saatgut vom sogenannten Klappertopf ausgebracht. Lesen Sie auch: Stadt...

