Märchenhafte Welt in Gadebusch : Christine Rohmann sorgt mit bunten Zinnfiguren für Weihnachtszauber

Klein, aber oho! In Gadebusch sorgt eine Miniaturwelt in der Schweriner Straße für Aufsehen, vor allem bei Kindern. Die Künstlerin hat Hunderte Stunden investiert, um diesen märchenhaften Zauber zu erschaffen.

Gadebusch | Es war eine Fleißarbeit. Rund 200 Figuren hat die Gadebuscherin Christine Rohmann in liebevoller Kleinarbeit bemalt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und wird derzeit in einem Schaufenster in der Schweriner Straße präsentiert. Dort entstand eine kleine Weihnachtswelt, die vor allem bei Kindern gut ankommt. Weiterlesen: Die bunte Welt der Zinnfig...

