Möllin : Musiker spielen in den Mai

Mölliner Blasmusiker sorgen für Abwechslung im Dorf.

Möllin | Für Abwechslung im derzeit etwas tristen Dorfleben sorgten am Maifeiertag vier Musiker aus Möllin. Christin Reißig, Arlett Klein, Marko Saupe und Frank Stubbe ließen ihre Saxophone und Posaunen erklingen, um am Sprüttenhuus, dem kleinen Gebäude in der Dorfmitte, einige Mailieder anzustimmen. Zwar kamen aufgrund der Corona-Regeln nur wenige Zuschauer, ...

