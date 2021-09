Morgens um 10 Uhr in Gadebusch : Mölliner Tischler bauen Fenster für jahrhundertealtes Schloss

Solch einen Auftrag erhält ein Tischler wohl nur einmal im Berufsleben: Fenster bauen für ein altehrwürdiges Schloss. Der Mölliner Jörn Pieper erhielt dafür den Zuschlag.

Gadebusch | Bei der Sanierung einer Fassade des Gadebuscher Schlosses geben sich Handwerker derzeit sprichwörtlich die Klinke in die Hand. Aktuell ist dort unter anderem die Tischlerei Jörn Pieper aus Möllin am Werk und stellt Fensterflügel aus nordischer Kiefer für das denkmalgeschützte Schloss her. Grundlage hierfür sind historische Zeichnungen von Anfang des 2...

