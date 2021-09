Roggendorf : Motocrosser organisieren Benefiz-Training für krebskranken Simon

Motorsportclub unterstützt Spendenaktion zugunsten des krebserkrankten Roggendorfers Simon Lehnert.

Roggendorf | Der Motorsportclub Rehna fährt für den an Krebs erkrankten 12-jährigen Simon aus Roggendorf. Die Sportler schalten sich neben den Einwohnern Roggendorfs und Marienthals sowie der Bauernstube Breesen damit auch in die mittlerweile regional ausgeweitete Spendenaktion zugunsten des Jungen ein. Der Zwölfjährige war im vergangenen Jahr an Knochenkrebs erkr...

