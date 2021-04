Gadebusch : Münzstadt trotzt Corona und stellt Maibaum auf

Die Kleinstadt in Nordwestmecklenburg hält auch in schwierigen Zeit an Traditionen fest.

Gadebusch | Die Stadt Gadebusch lässt sich auch in Zeiten des Lockdowns nicht unterkriegen und stellte wie im vergangenen Jahr den Maibaum auf. Mit einem Teleskoplader und einem Multicar samt Anhänger rückten Mitarbeiter des Bauhofs am Freitag an, um ihn vor dem Rathaus in Position zu bringen. Der Lack ist zwar an einigen Stellen schon etwas abgeplatzt und die...

