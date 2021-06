Nach Corona-Zwangspause : Wismar begrüßt ersten Kreuzfahrer des Jahres

Die MS Hanseatic Inspiration beendet die mehrmonatige Zwangspause im Kreuzfahrtgeschäft.

Wismar | Aufatmen bei den Verantwortlichen des Columbus Cruise Center Wismar: Nach mehrmonatiger Corona-Zwangspause hat am frühen Mittwochmorgen der erste Kreuzfahrer des Jahres – aus Binz kommend – in Wismar festgemacht. Bis 20 Uhr wird die 139 Meter lange MS Hanseatic Inspiration die Unseco-Welterbestadt in Richtung westliche Ostsee wieder verlassen. Die ...

