Neue Straße in Wismar : Nach Werften-Pleite: So geht es weiter mit der Erschließungsstraße

Die Brücke für Radfahrer und Fußgänger steht, die Straßenführung zur Werft ist erkennbar. Doch nach der Insolvenz der MV Werften wackelt die Finanzierung der Erschließungsstraße in Wismar.

Wismar | Es war nur ein kleiner Halbsatz in den Mitteilungen von Bürgermeister Thomas Beyer (SPD), der in der Sitzung der Bürgerschaft in Wismar aufhorchen ließ: „woran die Werft nun einfach mitwirken muss.“ Kostenteilung nun futsch? Es ging um die Erschließungsstraße, die seit August 2020 als Anbindung an den Werftstandort gebaut wird. Gut 13 Millionen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.