Sturm und Hochwasserwarnung : Nach dem Orkan wartet Wismar auf die Sturmflut

Der Sturm in der Nacht hat in Wismar für mehrere Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Nun steht das nächste Hochwasser an.

Wismar | Umgestürzte Bäume, herabgefallene Ziegel, umgestürzte Baustellenzäune, ein losgeschlagenes Schlauchboot – die Feuerwehr in Wismar war in der Nacht und Sonntagvormittag 23 Mal im Einsatz, um Sturmschäden zu beseitigen. „Wir sind bisher relativ glimpflich davon gekommen“, sagte Pressesprecher Marco Trunk. Unterdessen warnt das Bundesamt für See...

