Warnstreik bleibt bislang aus : Nahbus-Busse fahren am Montag planmäßig in Nordwestmecklenburg

Entgegen einer Verdi-Ankündigung sind die Nahbus-Busse am Montagmorgen in Grevesmühlen, Gadebusch und im Stadtverkehr Wismar unterwegs.

von svz.de

10. Februar 2020, 11:21 Uhr

Entgegen erster Meldungen haben am Montagmorgen die Nahbus-Busse in allen Betriebsteilen (Grevesmühlen, Gadebusch und im Stadtverkehr Wismar) planmäßig den Betrieb aufgenommen.

Die Gewerkschaft Verdi hatte Warnstreiks ab Montag angekündigt. Davon würden die Verkehre der Nahbus Nordwestmecklenburg GmbH betroffen sein, so Verdi-Nord-Pressesprecher Frank Schischefsky am Sonntag in Kiel. Doch bislang blieb der Ausstand aus.

Weitere Informationen folgen.

Weiterlesen: