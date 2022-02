Wismar : Neues Zuhause für Turmfalkenpaar von St. Nikolai

Vor einigen Jahren ist ein Paar Turmfalken am Kirchturm von St. Nikolai heimisch geworden. Nun brauchen die Falken einen neuen Brutplatz.

Wismar | Der Turm von St. Nikolai ist eingerüstet. Sanierungsarbeiten stehen dort an. Für zwei Turmfalken bedeutet das nun Umzug. Denn bislang hatte das Vogelpaar seinen Brutplatz am Kirchturm. Lesen Sie auch: Wo der Turmfalke in Schwerin sein Nest baut Der Nistplatz von Turmfalken steht nicht nur in der Brutzeit, sondern das ganze Jahr über unter Schutz...

