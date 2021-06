Kreisverwaltung Nordwestmecklenburg : Besucherregelungen werden aufgrund niedriger Inzidenzen gelockert

Dank sinkender Corona-Fallzahlen haben erste Verwaltungen in Nordwestmecklenburg ihre Besucherregelungen wieder gelockert. Nach Grevesmühlen und Gadebusch zieht am kommenden Montag die Kreisverwaltung nach.

Gadebusch | Vom 21. Juni an werden wieder die regulären Sprechtage in Nordwestmecklenburgs Kreisverwaltung stattfinden. Diese können dann dienstags von 9 bis 16 Uhr und donnerstags von 9 bis 18 Uhr auch ohne Voranmeldungen wahrgenommen werden. Sinkende Corona-Inzidenzwerte machen diesen Schritt möglich. An den anderen Tagen werden weiterhin Termine nach telefo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.