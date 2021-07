Künstler öffnen ihre Ateliers : Nordwestkreis: Abgesagtes „KunstOffen“ wird nachgeholt

Kunstschaffende öffnen am 21. und 22. August ihre Werkstätten und Ateliers

Gadebusch | Nun also doch: Die zu Pfingsten wegen Corona abgesagte Aktion „Kunst Offen“ bekommt eine zweite Chance. Unter dem Zeichen des gelben Schirms wird die Aktion nunmehr am 21. und 22. August nachgeholt. Dann öffnen Künstlerhäuser und Ateliers nicht nur in Nordwestmecklenburg, sondern auch im Rest des Landes ihre Türen für interessierte Besucher. „Die K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.