Nordwestmecklenburg : Schulen und Kitas könnten ab Dienstag wieder öffnen

Bedingung: Inzidenzwert muss bis zum 22. März unter 100 bleiben

Wismar | Hoffnungsschimmer am dunklen Corona-Horizont: Sollte der Inzidenzwert in den nächsten Tagen unter 100 bleiben, könnten Schulen und Kindertagesstätten in Nordwestmecklenburg ab dem 23.März wieder öffnen. Das stellte das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur MV dem Landkreis in Aussicht. Die Aussichten für Schulen In einem Schreiben an ...

