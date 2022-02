Corona : Nordwestkreis eröffnet zweites PCR-Testzentrum

Der Nordwestkreis eröffnet zweites PCR-Testzentrum in Grevesmühlen. Die Verwaltungsspitze reagiert auf hohe Nachfrage.

Grevesmühlen | Eine Infektionsinzidenz von knapp 1600, die um sich greifende Omikron-Variante, lange Warteschlangen vor dem PCR-Testzentrum in Wismar: Weil in den vergangenen zwei Wochen die Nachfrage nach PCR-Testungen sprunghaft angestiegen sei, eröffnet der Landkreis Nordwestmecklenburg am Montag in Grevesmühlen ein zweites PCR-Testzentrum. Standort Wismar übe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.