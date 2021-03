Nahverkehr Nordwestmecklenburg : Busse werden fit für die digitale Zukunft

Nordwestkreis und Unternehmen Nahbus investieren in 30 neue Fahrzeuge und Bordrechner.

Gadebusch | In den kommenden Monaten sollen weitere Busse mit umweltschonenderen Antrieben, mehr Komfort und innovativer Technik über die Straßen in Nordwestmecklenburg rollen. Deshalb haben das Unternehmen Nahbus und der Landkreis im vergangenen Jahr rund 3,57 Millionen Euro in den Kauf von 15 neuen Fahrzeugen investiert. In diesem Jahr sollen etwa 3,88 Millione...

