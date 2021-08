Nordwestmecklenburg : Tom Brüggert ist neuer Büroleiter von Landrat Tino Schomann

Der 29-Jährige trat seinen Dienst am 13. August an.

Wismar | Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schomann (CDU) hat eine wichtige Personalentscheidung getroffen und Tom Brüggert zu seinem Büroleiter gemacht. Brüggert trat seinen Dienst am 13. August an, wie Landkreis-Sprecher Christoph Wohlleben am Montag mitteilte. Damit sei ein reguläres Bewerbungsverfahren zum Abschluss gekommen. Brüggert ist 29 Jahre alt. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.