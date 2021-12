Zeugenhinweise führten zum Erfolg : „Opa-Eck“ in Rehna zerstört – Polizei hat die Täter geschnappt

Zeugen hatten den 19-Jährigen und den 13-Jährigen dabei beobachtet, wie sie den Treffpunkt Mitte November beschädigt hatten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rehna | Die Zerstörer des „Opa-Eck“ in Rehna sind entlarvt: Ein 19-Jähriger und sein 13-jähriger Freund hatten sich am 14. November an dem Häuschen an der Kreuzung von Rehna nach Vitense, das von Fahrradfahrern und Spaziergängern als Treffpunkt genutzt wird, zu schaffen gemacht. Insbesondere eine Seitenwand hatten sie stark beschädigt, Stücke der Platte waren...

