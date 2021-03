Carlow : Orgel erklingt zu Ehren Johann Sebastian Bachs

Die Kirchengemeinde Carlow lädt erstmals wieder zum Gottesdienst mit musikalischem Programm ein.

Carlow | Die Zeit, dass Gottesdienste und Andachten nur per Videoübertragung stattfinden, scheint zumindest in der Region vorerst beendet. Jetzt lädt die Kirchgemeinde Carlow sogar zu einem Orgelkonzert mit „musikalischem Akzent“ ein. Ab 18 Uhr erklingt am kommenden Sonntag, dem 21. März, im Carlower Gotteshaus die Orgel aus Anlass des 336. Geburtstages Johann...

