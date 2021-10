Pflanzaktion : Kaeselower stecken 3000 Frühblüher auf Generationenplatz

Blumenzwiebeln sind noch vor Ort am Sonntag zu kaufen

Kaeselow | Noch ist er lange nicht in Sicht: Der Frühling soll sich in Kaeselow in all seinen bunten Farben präsentieren. Deshalb rufen die Gemeindevertreter zu einem kleinen Arbeitseinsatz am Generationenplatz und allen Grünstreifen ein, die das Dorf bietet. Mehr als 3000 Zwiebeln haben sie dafür gekauft. Diese können gegen eine geringe Gebühr erworben und dann...

