Plüschow : Kunstsalon zum vierten Mal digital

Am 14. April stehen die Greifswalder Künstlerin Pauline Stopp und ihre Werke im Mittelpunkt.

Plüschow | „Vom Irrsinn des Alltags – zwischen Körpern, Fruchtaufstrichen und Luftzugstoppern“, so lautet das Thema des vierten „Digitalen Kunstsalons 2021“ auf Schloss Plüschow. Am Mittwoch, 14. April, haben Interessierte von 19 bis etwa 21 Uhr die Möglichkeit, mit der Greifswalder Künstlerin Pauline Stopp ins Gespräch zu kommen. Aufgrund der Corona-Pandemie is...

