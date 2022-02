Pokrent : Pokrenter Frauensportgruppe feiert 30-jähriges Bestehen

Chronik über drei Jahrzehnte gemeinsame Erlebnisse wird bei Feier am Dienstag präsentiert

Pokrent | Jedes kleine Erlebnis wurde in Bild und Text festgehalten, jedes Mal aus einer anderen Perspektive eines der Mitglieder: Wenn am Abend des Dienstag, 22. Februar, eine kleine Feier zum 30-jährigen Bestehen der Pokrenter Frauensportgruppe am Abend beginnt, wird auch eine Chronik über die vielen Erlebnisse und Veranstaltungen der Gruppe präsentiert. ...

