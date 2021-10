Gadebusch: Polizei fasst Schmuckladen-Einbrecher samt Beute - Haftantrag

Die Polizei in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) hat dank eines Anwohnerhinweises zwei Schmuckräuber auf frischer Tat ertappt. Wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte, wurde das Duo aus dem benachbarten Schleswig-Holstein in der Nacht samt Beute auf dem Grundstück des Schmuckgeschäftes festgenommen. Die beiden 45 und 35 Jahre alten Männer aus der...

