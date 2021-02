Dorf Mecklenburg : Polizei sucht Unfallzeugen

52-Jähriger soll in der Bahnhofstraße überfahren worden sein.

Dorf Mecklenburg | Wie unsere Zeitung berichtet hat, wurden Polizei und Rettungsdienst am Abend des 30. Januar über eine schwerverletzte Person in der Bahnhofstraße in Dorf Mecklenburg informiert. Der 52-jährige Mann erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Weiterlesen:...

