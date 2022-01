kriminalpolizei ermittelt : Polizei sucht Zeugen nach Bränden in Grevesmühlen

Nachdem mehrere Autos auf einem Parkplatz und eine Kundentoilette eines Einkaufsmarktes in Grevesmühlen gebrannt haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Grevesmühlen | Nachdem es am Mittwoch, 26. Januar, in Grevesmühlen in zwei Fällen zum Brand kam, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen. Bereits am Mittwochmittag gegen 12:50 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis, dass auf dem Parkplatz Schradergang an der B 105 ein Auto brennen soll. Beim Eintreffen der Beamten hatte das Feuer bereits auf weitere Fahrzeuge über...

