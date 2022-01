Nordwestmecklenburg : Polizei sucht Zeugen nach Feuerlöscher-Ausraster in Rehna

Ein relativ ungewöhnlicher Fall beschäftigt derzeit die Polizei in Rehna. Dort hatte ein bislang unbekannter Täter im Flur der Physiotherapie-Praxis „ImPuls“ gewütet.

Rehna | Der bislang unbekannte Täter entleerte offenbar einen Feuerlöscher in dem Flur, während in der Praxis gearbeitet wurde. Eine Patientin bemerkte schließlich das Malheur und informierte eine Praxismitarbeiterin, dass es hier qualmen würde. Schäden an technischen Geräten nicht auszuschließen Als die Mitarbeiterin nachschaute, traute sie ihren Augen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.