Gadebusch : Polizistin warnt Senioren vor den Tricks der Gauner

Präventionsbeauftragte klärt Mitglieder des Gadebuscher Seniorenbeirates über die Maschen von Betrügern auf

Gadebusch | Über die neuesten Tricks der Diebe und Gauner informieren sich die Mitglieder des Gadebuscher Seniorenbeirates am Mittwoch, dem 8. September. Im Saal der Freiwilligen Feuerwehr Gadebusch erwarten die Senioren dazu die Präventionsbeauftragte der Polizeidienststelle Wismar, Angelika Becker. Ab 15 Uhr wird sie die Maschen der Trickbetrüger am Telefon, an...

